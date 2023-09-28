Перенаправление военного НДФЛ в госбюджет: в Минфине разъяснили позицию
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Министр финансов Сергей Марченко считает, что с 1 октября могут быть реализованы изменения по направлению военного НДФЛ, и эти деньги будут правильно использованы на поддержку именно оборонно-промышленного комплекса. Об этом министр заявил в четверг в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"До войны НДФЛ так называемый военный составлял 13,4 млрд грн. Сейчас это более 100 млрд грн. Никакого отношения органы местного самоуправления к плате НДФЛ военного не имеют. То есть, государственный бюджет платит НДФЛ конкретным местным бюджетам вместо военнослужащих. Военнослужащие получают заработную плату и денежное обеспечение с начислением, то есть они не платят налогов де-факто. И это надо понимать перед тем, как пытаться вести дискуссию с Минфином и правительством, потому что мы не понимаем, почему, когда мы собираем последнее, когда мы фактически заимствуем под 19%, просим по копейке у мира средства, на счетах местных бюджетов сейчас 200 миллиардов, которые сформированы абсолютно искусственно, потому что уплата военного НДФЛ идет из государственного бюджета", - указал Марченко.
"Поэтому мы считаем, что это мера временная. Мы настаиваем, что это должно быть осуществлено, и мы считаем, что эти средства будут правильно использованы на поддержку именно оборонно-промышленного комплекса. И это позиция правительства, это позиция власти в целом, поэтому я считаю, что и с 1 октября это может быть реализовано", - отметил министр финансов.
Напомним
20 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о перенаправлении военного НДФЛ в госбюджет.