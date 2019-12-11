Победы вывели "Челси" и "Валенсию" в плей-офф Лиги чемпионов

На "Стэмфорд Бридж" "Челси" необходимо было получать положительный результат в домашней встрече против французского "Лилля" для которого гарь не имела турнирного значения. В первой половине гола Абрахама и Аспиликуэта вывели "синих" вперед. Гол Реми на 78 минуте внес интригу в матч, но хозяева удержали три очка (2:1).

В параллельной баталии полуфиналист предыдущего розыгрыша лиги - "Аякс" дома потерпел фиаско 1:0 от "Валенсии". Победный гол в активе Родриго.

Отметим, "Челси" выходит в плей-офф со второго места несмотря на одинаково набранное количество баллов с "Валенсией" - по 11. Испанский клуб дальше прошел в качестве победителя квартета. "Аякс" финиширует третьим с 10 баллами. "Лилль" четвертым - 1.