Победы вывели "Челси" и "Валенсию" в плей-офф Лиги чемпионов

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 66611 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 37781 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 85862 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 110844 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 143035 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 145844 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139277 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 178289 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Победы вывели "Челси" и "Валенсию" в плей-офф Лиги чемпионов

Победы вывели "Челси" и "Валенсию" в плей-офф Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 10461 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Поединками в Лондоне и Амстердаме закончилась групповая стадия Лиги чемпионов в квартете Н, передает УНН.

На "Стэмфорд Бридж" "Челси" необходимо было получать положительный результат в домашней встрече против французского "Лилля" для которого гарь не имела турнирного значения. В первой половине гола Абрахама и Аспиликуэта вывели "синих" вперед. Гол Реми на 78 минуте внес интригу в матч, но хозяева удержали три очка (2:1).

В параллельной баталии полуфиналист предыдущего розыгрыша лиги - "Аякс" дома потерпел фиаско 1:0 от "Валенсии". Победный гол в активе Родриго.

Отметим, "Челси" выходит в плей-офф со второго места несмотря на одинаково набранное количество баллов с "Валенсией" - по 11. Испанский клуб дальше прошел в качестве победителя квартета. "Аякс" финиширует третьим с 10 баллами. "Лилль" четвертым - 1.

Украинские Национальные Новости

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