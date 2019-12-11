Перемоги вивели "Челсі" і "Валенсію" в плей-офф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Поєдинками в Лондоні та Амстердамі закінчилася групова стадія Ліги чемпіонів у квартеті Н, передає УНН.
На "Стемфорд Брідж" "Челсі" необхідно було отримувати позитивний результат у домашній зустрічі проти французького "Лілля" для якого гар не мала турнірного значення. У першій половині голи Абрахама і Аспілікуети вивели "синіх" вперед. Гол Ремі на 78 хвилині вніс інтригу у матч, але господарі втримали три бали (2:1).
В паралельній баталії півфіналіст попереднього розіграшу ліги – "Аякс" вдома зазнав фіаско 1:0 від "Валенсії". Переможний гол в активі Родріго.
Відзначимо, "Челсі" виходить в плей-офф з другого місця попри однаково набрану кількість балів з "Валенсією" – по 11. Іспанський клуб далі пройшов в якості переможця квартету. "Аякс" фінішує третім з 10 балами. "Лілль" четвертим – 1.