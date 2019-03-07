Предпраздничный Киев стал в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Вечером накануне женского праздника по всему Киеву наблюдаются максимальные пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, по данным сервиса, остановилось движение на улицах Крещатик, Владимирской, Вадима Гетьмана, бульварами Тараса Шевченко, Леси Украинки, Дружбы Народов. Пробки заметны по улицам Елены Телиги, Борщаговской, Александра Довженко, на Набережном шоссе и проспекте Степана Бандеры, частично проспектами Степана Бандеры, Валерия Лобановского, Победы и Голосеевского.
На левом берегу столицы местами осложнено движение на Броварском проспекте, на улицах Хоткевича, Здолбуновской, Русановской набережной, Дарницком и Харьковском шоссе, на проспектах Бажана, Юрия Гагарина, Петра Григоренко и на проспекте Соборности, на улицах Митрополита Андрея Шептицкого, Архитектора Вербицкого, на бульваре Перова и проспекте Освободителей.
Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге.
Движение на мосту Метро затруднено в направлении Левого берега Киева, а также частично затруднено на Северном мосту.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю.