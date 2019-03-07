Передсвятковий Київ став у заторах

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Ввечері напередодні жіночого свята по всьому Києві спостерігаються максимальні затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, за даними сервісу, зупинився рух вулицями Хрещатик, Володимирською, Вадима Гетьмана, бульварами Тараса Шевченка, Лесі Українки, Дружби Народів. Затори помітні по вулицях Олени Теліги, Борщагівській, Олександра Довженка, на Набережному шосе та проспекті Степана Бандери, частково проспектами Степана Бандери, Валерія Лобановського, Перемоги та Голосіївським.

На Лівому березі столиці місцями ускладнений рух на Броварському проспекті, на вулицях Гната Хоткевича, Здолбунівській, Русанівській набережній, Дарницькому та Харківському шосе, на проспектах Миколи Бажана, Юрія Гагаріна, Петра Григоренка та на проспекті Соборності, на вулицях Митрополита Андрея Шептицького, Архітектора Вербицького, на бульварі Перова та проспекті Визволителів.

Крім того, високий рівень заторів спостерігається на Великій Окружній дорозі.

Рух на мості Метро ускладнено в напрямку Лівого берега Києва, а також частково ускладнено на Північному мості.

Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень.

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