Переданных Россией осужденных из Крыма временно разместят в Харькове

"Заключенных временно разместят в Харьковском учреждении исполнения наказаний № 27, где будет проведена дополнительная идентификация переданных человек. После этого, в соответствии с требованиями ст.533 Уголовно-процессуального кодекса Украины, они буду распределены среди учреждений исполнения наказаний. Решение о распределении приниматься на основе данных о месте жительства осужденных и их социальных связях", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Россия передала Украине из мест отбывания наказаний в аннексированом Крыму 12 осужденных.