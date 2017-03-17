Переданных Россией осужденных из Крыма временно разместят в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Осужденных из оккупированного Крыма, которых сегодня Российская Федерация передала Украине, временно разместят в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27, где будет проведена дополнительная идентификация переданных человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"Заключенных временно разместят в Харьковском учреждении исполнения наказаний № 27, где будет проведена дополнительная идентификация переданных человек. После этого, в соответствии с требованиями ст.533 Уголовно-процессуального кодекса Украины, они буду распределены среди учреждений исполнения наказаний. Решение о распределении приниматься на основе данных о месте жительства осужденных и их социальных связях", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Россия передала Украине из мест отбывания наказаний в аннексированом Крыму 12 осужденных.