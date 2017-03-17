Переданих Росією засуджених з Криму тимчасово розмістять в Харкові

“Ув’язнених тимчасово розмістять у Харківській установі виконання покарань № 27, де буде проведена додаткова ідентифікація переданих осіб. Після цього, відповідно до вимог ст.533 Кримінально-процесуального кодексу України, вони буду розподілені серед установ виконання покарань. Рішення щодо розподілу прийматиметься на основі даних про місце проживання засуджених та їхні соціальні зв’язки”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Росія передала Україні з місць відбування покарань в анексованому Криму 12 засуджених.