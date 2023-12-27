Передайте авто военным: соучредитель "Конкорда" просит ФГВФЛ не продавать бронированное авто банка с аукциона
Киев • УНН
Соучредитель "Конкорда" просит ФГВФЛ не продавать бронированное авто банка с аукциона
Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка обратилась в Фонд гарантирования вкладов физлиц с тем, чтобы они не проводили аукцион по продаже бронированного инкассаторского автомобиля банка, а передали этот автомобиль военным. Об этом она написала на своей странице в Фейсбук, передает УНН.
Банк "Конкорд" находится в управлении ФГВФЛ с момента объявления решения НБУ о ликвидации банка. Сейчас, по информации Фонда, уже идут выплаты требований 9-й очереди кредиторов (акционеры и связанные с банком лица) - это последняя очередь. На момент начала процедуры ликвидации банк был прибыльным и для проведения всех выплат нет необходимости в продаже активов. Однако, ФГВФЛ решил провести аукцион по продаже инкассаторского авто банка.
"Мы с удивлением узнали, что ФГВФЛ планирует продать инкассаторское авто "Конкорда".
Бронированный Volkswagen Transporter - единственное инкассаторское авто, которое оставил себе банк после начала полномасштабной войны - все остальные авто были переданы на нужды военных Днепропетровской ОВА", - написала Елена Соседка на своей странице.
На официальном сайте Фонда гарантирования действительно размещена информация о проведении 3 января 2024 года торгов по продаже грузового малотоннажного фургона - Volkswagen Transporter, (специализированный с панцерованной защитой ПХСА-3, год выпуска - 2013 года). К авто также прилагаются шины, разгрузочные жилеты и защитные плиты к ним, что принадлежат банку "Конкорд".
"Мы обращаемся в Фонд с тем, чтобы и это авто было передано военным, ведь благодаря броне такие машины способны выполнять операции, связанные с подъездом непосредственно "на ноль".
Благотворительность, для нашей команды, является нормой жизни. Мы рассчитываем, что Фонд прислушается к нашей просьбе и учтет потребности военных", - написала Елена Соседка.
Она также добавила, что акционеры банка готовы на уменьшение причитающихся им выплат на сумму стоимости авто.
"Хочу добавить, что акционеры готовы к тому, что из выплат, которые причитаются им после реализации активов банка, будет вычтена стоимость авто. Хотя мы вообще не видим необходимости в реализации активов банка, ведь "Конкорд" был прибыльным, и денег хватает для проведения всех расчетов. Это подтверждается и тем, что сейчас уже идет выплата по требованиям 9 (последней) очереди требований кредиторов (акционеры и связанные с банком лица).
Мы подготовили и передали обращение в ФГВФЛ. Верим в справедливость!" - говорится в сообщении.
Передайте авто военным: соучредитель "Конкорда" просит ФГВФЛ не продавать бронированное авто банка с аукциона
Соучредитель "Конкорда" просит ФГВФЛ не продавать бронированное авто банка с аукциона.
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