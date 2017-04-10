Передача дела В.Януковича в суд для рассмотрения по существу незаконная - адвокат

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57327 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106381 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163694 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120183 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118832 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113793 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105111 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107275 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155931 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Передача дела В.Януковича в суд для рассмотрения по существу незаконная - адвокат

Передача дела В.Януковича в суд для рассмотрения по существу незаконная - адвокат

Киев  •  УНН

 • 7897 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Передача в суд для рассмотрения по существу обвинительного акта в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, незаконна. Об этом сообщили в офисе адвоката экс-президента Виталия Сердюка, передает УНН.

"Кроме допущенных Генеральной прокуратурой Украины во время проведения досудебного расследования грубых нарушений прав человека, мы видим, что педалируется рассмотрение дела, для существования которого вообще отсутствуют какие-либо правовые основания. Подозрение не вручено, обвинительный акт не вручен, в получении от Виктора Януковича показний отказано. То есть вообще нет никакого основания и возможности начинать судебное разбирательство", - заявил Сердюк.

В сообщении пресс-службы также говорится о том, что 7 апреля 2017 Генеральная прокуратура Российской Федерации в письме, что подозрение в государственной измене Виктору Януковичу еще не вручено.

"Защита Виктора Януковича получила официальное подтверждение незаконности передачи в суд дела против него Генеральная Прокуратура Российской Федерации в письме от 7 апреля 2017 сообщила, что подозрение в государственной измене Виктору Януковичу еще не вручено", - отмечает пресс-служба.

Напомним, в Оболонском районном суде Киева ожидают, что уголовное производство по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене поступит им из Апелляционного суда Киеве 11 апреля .

Как сообщал УНН, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в Печерский районный суд.
Впоследствии уголовное производство о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича рассматривать Оболонский районный суд Киева.

28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.

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