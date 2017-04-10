Передача дела В.Януковича в суд для рассмотрения по существу незаконная - адвокат

"Кроме допущенных Генеральной прокуратурой Украины во время проведения досудебного расследования грубых нарушений прав человека, мы видим, что педалируется рассмотрение дела, для существования которого вообще отсутствуют какие-либо правовые основания. Подозрение не вручено, обвинительный акт не вручен, в получении от Виктора Януковича показний отказано. То есть вообще нет никакого основания и возможности начинать судебное разбирательство", - заявил Сердюк.

В сообщении пресс-службы также говорится о том, что 7 апреля 2017 Генеральная прокуратура Российской Федерации в письме, что подозрение в государственной измене Виктору Януковичу еще не вручено.

"Защита Виктора Януковича получила официальное подтверждение незаконности передачи в суд дела против него Генеральная Прокуратура Российской Федерации в письме от 7 апреля 2017 сообщила, что подозрение в государственной измене Виктору Януковичу еще не вручено", - отмечает пресс-служба.

Напомним, в Оболонском районном суде Киева ожидают, что уголовное производство по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене поступит им из Апелляционного суда Киеве 11 апреля .

Как сообщал УНН, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в Печерский районный суд.

Впоследствии уголовное производство о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича рассматривать Оболонский районный суд Киева.

28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.