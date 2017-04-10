Передача дела В.Януковича в суд для рассмотрения по существу незаконная - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Передача в суд для рассмотрения по существу обвинительного акта в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, незаконна. Об этом сообщили в офисе адвоката экс-президента Виталия Сердюка, передает УНН.
"Кроме допущенных Генеральной прокуратурой Украины во время проведения досудебного расследования грубых нарушений прав человека, мы видим, что педалируется рассмотрение дела, для существования которого вообще отсутствуют какие-либо правовые основания. Подозрение не вручено, обвинительный акт не вручен, в получении от Виктора Януковича показний отказано. То есть вообще нет никакого основания и возможности начинать судебное разбирательство", - заявил Сердюк.
В сообщении пресс-службы также говорится о том, что 7 апреля 2017 Генеральная прокуратура Российской Федерации в письме, что подозрение в государственной измене Виктору Януковичу еще не вручено.
"Защита Виктора Януковича получила официальное подтверждение незаконности передачи в суд дела против него Генеральная Прокуратура Российской Федерации в письме от 7 апреля 2017 сообщила, что подозрение в государственной измене Виктору Януковичу еще не вручено", - отмечает пресс-служба.
Напомним, в Оболонском районном суде Киева ожидают, что уголовное производство по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене поступит им из Апелляционного суда Киеве 11 апреля .
Как сообщал УНН, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в Печерский районный суд.
Впоследствии уголовное производство о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.
Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича рассматривать Оболонский районный суд Киева.
28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.