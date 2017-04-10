Передача справи В.Януковича в суд для розгляду по суті незаконна – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Передача до суду для розгляду по суті обвинувального акту щодо екс-президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, незаконна. Про це повідомили в офісі адвоката екс-президента Віталія Сердюка, передає УНН.
“Окрім допущених Генеральною прокуратурою України під час проведення досудового розслідування грубих порушень прав людини, ми бачимо, що педалюється розгляд справи, для існування якої взагалі відсутні будь-які правові підстави. Підозру не вручено, обвинувальний акт не вручено, в отриманні від Віктора Януковича показів відмовлено. Тобто взагалі немає жодної підстави та можливості розпочинати судовий розгляд”, — заявив В.Сердюк.
В повідомленні прес-служби також йдеться про те, що 7 квітня 2017 року Генеральна прокуратура Російської Федерації у листі, що підозру у державній зраді Віктору Януковичу досі не вручено.
"Захист Віктора Януковича отримав офіційне підтвердження незаконності передачі до суду справи проти нього: Генеральна Прокуратура Російської Федерації в листі від 7 квітня 2017 року повідомила, що підозру у державній зраді Віктору Януковичу досі не вручено",- зазначає прес-служба.
НАгадаємо, в Оболонському районному суді Києва очікують, що кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді надійде їм з Апеляційного суду Києва 11 квітня.
Як повідомляв УНН, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до Печерського районного суду.
Згодом кримінальне провадження про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.
Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.