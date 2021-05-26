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Перед Евро-2020: Шевченко вызвал дополнительного игрока в сборную Украины

Киев • УНН

 • 16353 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду опытного полузащитника бельгийского "Гента" Романа Безуса. Об этом свидетельствуют данные сайта УАФ, передает УНН.

Перед Евро-2020: Шевченко вызвал дополнительного игрока в сборную Украины

Детали

Футболист прибудет в расположение сборной в Харькове вместе с другими партнерами, как только у них закончатся четырехдневные выходные.

В текущем сезоне Безус провел за "Гент" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Примечательно, что дебют Безуса за сборную состоялся еще в 2011 году. С тех пор он успел сыграть 23 поединка и забить пять мячей за "желто-синих".

Дополнение

Заключительный этап подготовки к финальной стадии Евро-2020 "сине-желтые" начнут 28 мая.

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