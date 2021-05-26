Перед Євро-2020: Шевченко викликав додаткового гравця в збірну України

Деталі

Футболіст прибуде до табору збірної в Харкові разом з іншими партнерами, тільки-но в них закінчаться чотириденні вихідні.

У поточному сезоні Безус провів за "Гент" 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 7 результативних передач.

Примітно, що дебют Безуса за збірну відбувся ще у 2011 році. З тих пір він встиг відіграти 23 поєдинки і забити п'ять м'ячів за "жовто-блакитних".

Доповнення

Заключний етап підготовки до фінальної стадії Євро-2020 "синьо-жовті" розпочнуть 28 травня.