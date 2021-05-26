Перед Євро-2020: Шевченко викликав додаткового гравця в збірну України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав до національної команди досвідченого півзахисника бельгійського "Гента" Романа Безуса. Про це свідчать дані сайту УАФ, передає УНН.
Деталі
Футболіст прибуде до табору збірної в Харкові разом з іншими партнерами, тільки-но в них закінчаться чотириденні вихідні.
У поточному сезоні Безус провів за "Гент" 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 7 результативних передач.
Примітно, що дебют Безуса за збірну відбувся ще у 2011 році. З тих пір він встиг відіграти 23 поєдинки і забити п'ять м'ячів за "жовто-блакитних".
Доповнення
Заключний етап підготовки до фінальної стадії Євро-2020 "синьо-жовті" розпочнуть 28 травня.