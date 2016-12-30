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Пентагон заявил о вероятности гибели гражданских из-за авиаудара в Ираке

Киев • УНН

 • 7673 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Коалиция под руководством США в борьбе с боевиками группировки "Исламское государство", вероятно, нечаянно убила мирных жителей в результате воздушного удара возле больницы на севере Ирака в четверг. Об этом со ссылкой на сообщение Пентагона сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Иракская армия при поддержке коалиции начала накануне второй этап своего наступления на город Мосул, который находится под контролем боевиков на протяжении более двух лет.

Сообщается, что самолеты коалиции ударили по фургону, который перевозил боевиков. Позже оказалось, что это произошло на стоянке больницы, "в результате чего возможны жертвы среди гражданского населения", сообщило Центральное командование США.

Боевики-исламисты перед тем, как уехать и загрузить оружие в фургон, совершили обстрел из противотанкового орудия, добавили в американском командовании.

Как говорится в заявлении коалиции, инцидент с авиаударом, из-за которого могли погибнуть гражданские, будет "тщательно расследован", а результаты объявлены.

Несмотря на чрезвычайные меры предосторожности и использование высокоточных управляемых ракет для поражения целей, коалиция уже признавалась в гибели по меньшей мере 173 гражданских в ходе атак в Ираке и Сирии с 2014 года.

Отдельные военные наблюдатели говорят, что количество убитых более чем в десять раз больше официальных данных.

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