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Пентагон заявив про ймовірність загибелі цивільних через авіаудар в Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Коаліція під проводом США у боротьбі з бойовиками угруповання “Ісламська держава”, ймовірно, ненавмисне вбила мирних жителів у результаті повітряного удару біля лікарні на півночі Іраку у четвер. Про це з посиланням на повідомлення Пентагону повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Іракська армія за підтримки коаліції розпочала напередодні другий етап свого наступу на місто Мосул, яке перебуває під контролем бойовиків протягом понад двох років.

Повідомляється, що літаки коаліції вдарили по фургону, який перевозив бойовиків. Пізніше виявилося, що це сталося на стоянці лікарні, “в результаті чого можливі жертви серед цивільного населення”, повідомило Центральне командування США.

Бойовики-ісламісти перед тим, як від’їхати і завантажити зброю у фургон, здійснили обстріл з протитанкової гармати, додали в американському командуванні.

Як йдеться в заяві коаліції, інцидент з авіаударом, через який могли загинути цивільні, буде “ретельно розслідуваний”, а результати оголошені.

Попри надзвичайні заходи обережності і використання високоточних керованих ракет для ураження цілей, коаліція вже зізнавалася у загибелі щонайменше 173 цивільних в ході атак у Іраку та Сирії з 2014 року.

Окремі військові спостерігачі кажуть, що кількість убитих більш ніж вдесятеро більша від офіційних даних.

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