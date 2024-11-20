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Пентагон заявил, что не удивлен обновлением рф ядерной доктрины, но признаков того, что она готовится ее применить, нет

Пентагон заявил, что не удивлен обновлением рф ядерной доктрины, но признаков того, что она готовится ее применить, нет

Киев  •  УНН

 • 10579 просмотра

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Пентагон заявил, что не удивлен обновлением ядерной доктрины россии, поскольку об этом сигнализировали ранее.

В США заявили, что не удивлены обновлением россией своей ядерной доктрины, ведь в рф об этом сигнализировали в течение последних нескольких недель, но признаков того, что россия планирует ее применить по Украине, нет. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 19 ноября, передает УНН.

Детали

"Мы не удивлены обновлением россией своей ядерной доктрины. Это то, о чем они сигнализировали, что намерены обновить, в течение последних нескольких недель. Это та же безответственная риторика, которую мы видели раньше, и которую мы наблюдали в течение последних двух лет. Итак, это то, за чем мы будем продолжать наблюдать, но мы не имеем никаких признаков того, что россия готовится применить ядерное оружие в Украине. И мы не видим никаких изменений, которые нужно внести в нашу собственную ядерную позицию", - сказала Сингх.

Напомним

россия обновила условия применения ядерного оружия, включив атаки со стороны коалиций и неядерных государств при поддержке ядерных. Документ предусматривает возможность ядерного ответа на массированные атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновленная российская ядерная доктрина демонстрирует, что россия не хочет мира, а наоборот российский диктатор хочет уничтожить Украину, а также и другие страны мира.

Павел Башинский

Павел Башинский

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