Пентагон заявил, что не удивлен обновлением рф ядерной доктрины, но признаков того, что она готовится ее применить, нет

В США заявили, что не удивлены обновлением россией своей ядерной доктрины, ведь в рф об этом сигнализировали в течение последних нескольких недель, но признаков того, что россия планирует ее применить по Украине, нет. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 19 ноября, передает УНН.

Детали

"Мы не удивлены обновлением россией своей ядерной доктрины. Это то, о чем они сигнализировали, что намерены обновить, в течение последних нескольких недель. Это та же безответственная риторика, которую мы видели раньше, и которую мы наблюдали в течение последних двух лет. Итак, это то, за чем мы будем продолжать наблюдать, но мы не имеем никаких признаков того, что россия готовится применить ядерное оружие в Украине. И мы не видим никаких изменений, которые нужно внести в нашу собственную ядерную позицию", - сказала Сингх.

Напомним

россия обновила условия применения ядерного оружия, включив атаки со стороны коалиций и неядерных государств при поддержке ядерных. Документ предусматривает возможность ядерного ответа на массированные атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновленная российская ядерная доктрина демонстрирует, что россия не хочет мира, а наоборот российский диктатор хочет уничтожить Украину, а также и другие страны мира.