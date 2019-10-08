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Пентагон предупредил, что США против наступления Турции на курдов в Сирии

Киев • УНН

 • 10489 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Соединенные Штаты Америки не поддерживают запланированное наступление турецких войск на курдов в соседней Сирии, сообщил пресс-секретарь Пентагона в понедельник, 7 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Пентагон предупредил, что США против наступления Турции на курдов в Сирии

В министерстве обороны США считают, что это наступление Анкары может привести к дестабилизации региона. В Пентагоне заверили, что работать с союзниками в НАТО и партнерами по антитеррористической коалиции, чтобы объяснить Турции возможные последствия дестабилизации.

Между тем президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить турецкую экономику, если посчитает, что действия Анкары неприемлемы. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Представители как Демократической, так и Республиканской партии в Конгрессе США 7 октября раскритиковали решение Трампа о выводе войск США из северо-запада Сирии. Его американский лидер принял накануне после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее Турция анонсировала наступление на курдов. Сам Трамп впоследствии объяснил это решение тем, что дальнейшая поддержка курдских отрядов и военное присутствие в регионе будет слишком дорого стоить США.

Спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси обвинила Трампа в “предательстве курдских союзников США”. К критике решение Трампа также присоединились и его соратники-республиканцы. Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл отметил опасности “значительного конфликта” между Турцией и курдами. Другой близкий соратник Трампа, сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал решение президента США “катастрофой”. Так же решение Трампа раскритиковали республиканцы Марко Рубио и Лиз Чейни.

Ранее сообщалось, что Турция перебрасывает войска и технику для анонсированной Эрдоганом наступательной операции против курдских отрядов к востоку от реки Евфрат в Сирии. В ответ курды заявили, что готовы к войне и обороны против турецкой армии.

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