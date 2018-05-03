Пенсии за май профинансированы на 2% потребности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Украине началось финансирование пенсий за май 2018 года. За первый день пенсии профинансированы на 1,7% месячной потребности, передает УНН со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда.
“2 мая Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за текущий месяц. За первый день финансирования на выплату пенсий направлено 510,1 млн грн, что составляет 1,7% месячной потребности”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что выплата пенсий через почтовые отделения и учреждения банков будет осуществляться с 4 по 25 мая.
Напомним, 27 апреля Пенсионный фонд фактически завершил пересчет пенсий военным пенсионерам.