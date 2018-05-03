Пенсии за май профинансированы на 2% потребности

“2 мая Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за текущий месяц. За первый день финансирования на выплату пенсий направлено 510,1 млн грн, что составляет 1,7% месячной потребности”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что выплата пенсий через почтовые отделения и учреждения банков будет осуществляться с 4 по 25 мая.

Напомним, 27 апреля Пенсионный фонд фактически завершил пересчет пенсий военным пенсионерам.