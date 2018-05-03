Пенсії за травень профінансовано на 2% потреби
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Україні розпочалося фінансування пенсій за травень 2018 року. За перший день пенсії профінансовано на 1,7 % місячної потреби, передає УНН з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду.
“2 травня Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за поточний місяць. За перший день фінансування на виплату пенсій спрямовано 510,1 млн грн, що становить 1,7 % місячної потреби”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що виплата пенсій через поштові відділення та установи банків здійснюватиметься з 4 по 25 травня.
Нагадаємо, 27 квітня Пенсійний фонд фактично завершив перерахунок пенсій військовим пенсіонерам.