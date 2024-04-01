Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
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Пенсионный фонд направил более 70 млрд гривен на соцвыплаты в марте
В марте Пенсионный фонд Украины направил 70,7 млрд грн на социальные выплаты, из которых 62,1 млрд грн - на пенсии, 5,9 млрд грн - на жилищные субсидии и льготы, 2,7 млрд грн - на страховые выплаты.
Гуменюк объяснила, почему рф пытается терроризировать остров Змеиный
россия пытается терроризировать остров Змеиный в Черном море, чтобы нарушить функционирование навигационного коридора, поскольку рекомендованные морские пути проходят вдоль острова.
Армия рф с начала года выпустила в направлении Киева более 180 ракет и "шахедов" - КГВА
С начала 2024 года россия выпустила в сторону Киева более 180 ракет и беспилотников, в том числе 5 гиперзвуковых ракет "Циркон", 11 баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" и 6 баллистических ракет "Искандер".
Пышный: нам нужно экономить резервы
Национальный банк Украины продает доллары из своих резервов, чтобы компенсировать структурный дефицит валюты во время войны, предотвратить девальвацию гривны и поддержать макрофинансовую стабильность.
Масштабный пожар в екатеринбурге: вспыхнул цех "уралмашзавода"
Масштабный пожар вспыхнул в цехе с 500 литрами лака на заводе "Уралмашзавод" в Екатеринбурге, Россия, в результате чего обвалилась крыша и появился черный дым, видимый из разных уголков города.
Зарабатывали полмиллиона гривен в месяц от сбыта каннабиса: будут судить участников наркогруппировки
Членам наркогруппировки, которые изготавливали и незаконно сбывали каннабис, зарабатывая почти полмиллиона гривен ежемесячно, грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Гуменюк о применении рф КАБ-1500 на юге: не фиксировали таких случаев
Российские войска не применяли авиационные бомбы КАБ-1500 в зоне ответственности Южной оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины, но применили бомбы КАБ-500 по населенным пунктам в Херсонской области и 250-килограммовые управляемые бомбы на Запорожском направлении, сообщила руководитель пресс-центра Южной оперативно-тактической группировки ВСУ Наталья Гуменюк.
В Индии тысячи людей вышли на митинг на фоне старта предвыборной кампании оппозиции и Моди
Индийские оппозиционные партии провели массовый митинг "Спасем демократию" в Нью-Дели, критикуя правительство премьер-министра Моди за подавление оппонентов и подрыв демократии в преддверии выборов в следующем месяце.
Морское противостояние в Восточном море усиливается: Филиппины укрепляют безопасность, в КНР говорят о нарушениях
Филиппины приказали усилить морскую безопасность, чтобы противостоять вызовам из-за территориальных споров с Китаем в Южно-Китайском море на фоне эскалации напряженности и взаимных обвинений.
Организатор покушения на убийство львовского бизнесмена приговорен к пожизненному заключению
Организатор покушения на убийство львовского бизнесмена приговорен к пожизненному заключению, а двое исполнителей получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Они планировали убить предпринимателя, взорвав его автомобиль.