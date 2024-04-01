Пенсионный фонд направил более 70 млрд гривен на соцвыплаты в марте

В марте Пенсионный фонд Украины выделил 70,7 млрд гривен на социальные выплаты, пишет УНН по данным ПФУ.

В марте Пенсионный фонд Украины направил 70,7 миллиардов гривен на социальные выплаты. Из них:

- 62,1 млрд гривен на пенсионные выплаты;

- 5,9 млрд гривен было отведено на выплату жилищных субсидий и льгот;

- 2,7 миллиарда гривен было направлено на страховые выплаты, включая оплату больничных в размере 1,7 миллиарда гривен.

В марте органы Пенсионного фонда Украины предоставили услуги в объеме 1122,0 тыс.

С 1 апреля в Украине вырастут компенсации для работодателей за трудоустройство зарегистрированных безработных