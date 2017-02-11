Пенсионерка в Ровно отдала мошенникам 33 тыс. грн, обменяв их на сувенирные доллары
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 11 февраля. УНН. На сувенирные доллары 86-летняя жительница Ровно вчера обменяла 33 тыс. грн. Обманули пожилую женщину двое аферистов - темнокожий мужчина и 40-летняя спутница. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Пара представилась социальными работниками, которые сообщили, что из-за резкого обесценивания гривны направляются к соседке для обмена национальной валюты на доллары. Однако аферисты заметили - валюты хватит и для нее. Старушка купилась на легенду. Взамен получила 18 сувенирных банкнот номиналом 100 долларов.
По факту мошенничества начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщал УНН, мошенники в Житомирской области под видом полицейских обманули пенсионерок.