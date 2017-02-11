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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Пенсіонерка у Рівному віддала шахраям 33 тис. грн, обмінявши їх на сувенірні долари

Київ • УНН

 • 11784 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. На сувенірні долари 86-річна жителька Рівного вчора обміняла 33 тис. грн. Обдурили літню жінку двоє аферистів — темношкірий чоловік і 40-річна супутниця. Про це повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

Пенсіонерка у Рівному віддала шахраям 33 тис. грн, обмінявши їх на сувенірні долари

Пара представилася соціальними працівниками, які повідомили, що через різке знецінення гривні прямують до сусідки для обміну національної валюти на долари. Однак аферисти зауважили — валюти вистачить і для неї. Старенька купилася на легенду. Взамін отримала 18 сувенірних банкнот, номіналом 100 доларів.

За фактом шахрайства розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, шахраї на Житомирщині під виглядом поліцейських ошукали пенсіонерок.

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