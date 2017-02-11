Пенсіонерка у Рівному віддала шахраям 33 тис. грн, обмінявши їх на сувенірні долари
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. На сувенірні долари 86-річна жителька Рівного вчора обміняла 33 тис. грн. Обдурили літню жінку двоє аферистів — темношкірий чоловік і 40-річна супутниця. Про це повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Пара представилася соціальними працівниками, які повідомили, що через різке знецінення гривні прямують до сусідки для обміну національної валюти на долари. Однак аферисти зауважили — валюти вистачить і для неї. Старенька купилася на легенду. Взамін отримала 18 сувенірних банкнот, номіналом 100 доларів.
За фактом шахрайства розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, шахраї на Житомирщині під виглядом поліцейських ошукали пенсіонерок.