Пенсіонерка у Рівному віддала шахраям 33 тис. грн, обмінявши їх на сувенірні долари

Пара представилася соціальними працівниками, які повідомили, що через різке знецінення гривні прямують до сусідки для обміну національної валюти на долари. Однак аферисти зауважили — валюти вистачить і для неї. Старенька купилася на легенду. Взамін отримала 18 сувенірних банкнот, номіналом 100 доларів.

За фактом шахрайства розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, шахраї на Житомирщині під виглядом поліцейських ошукали пенсіонерок.