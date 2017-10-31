Пенсионер утонул в озере Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 31 октября. УНН. В Басивкутском озере Ровно прохожие обнаружили мертвого пенсионера. Спасатели вытащили 88-летнего мужчину из водоема, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Ровенской области.
Личность умершего уже установили - это был 88-летний житель.
Одежду мужчины нашли на берегу. Среди вещей погибшего нашли прощальную записку, в которой мужчина сообщил о самоубийстве.
Обстоятельства гибели пенсионера выясняются. Сейчас полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства.
Как сообщал УНН, в Святошинском районе Киева обнаружили "ничейный" труп.