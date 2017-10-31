Пенсіонер потонув в озері Рівного
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Басівкутському озері Рівного перехожі виявили мертвого пенсіонера. Рятувальники витягнули 88-річного чоловіка з водойми, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Рівненській області.
Особу померлого вже встановили - це був 88-річний рівнянин.
Одяг чоловіка знайшли на березі. Серед речей загиблого знайшли прощальну записку, у якій чоловік повідомив про самогубство.
Обставини загибелі пенсіонера з'ясовують. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства.
Як повідомляв УНН, у Святошинському районі Києва виявили "нічийний" труп.