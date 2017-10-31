Пенсіонер потонув в озері Рівного

Особу померлого вже встановили - це був 88-річний рівнянин.

Одяг чоловіка знайшли на березі. Серед речей загиблого знайшли прощальну записку, у якій чоловік повідомив про самогубство.

Обставини загибелі пенсіонера з'ясовують. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства.

Як повідомляв УНН, у Святошинському районі Києва виявили "нічийний" труп.