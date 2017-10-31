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Пенсіонер потонув в озері Рівного

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Басівкутському озері Рівного перехожі виявили мертвого пенсіонера. Рятувальники витягнули 88-річного чоловіка з водойми, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Рівненській області.

Особу померлого вже встановили - це був 88-річний рівнянин.

Одяг чоловіка знайшли на березі. Серед речей загиблого знайшли прощальну записку, у якій чоловік повідомив про самогубство.

Обставини загибелі пенсіонера з'ясовують. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства.

Як повідомляв УНН, у Святошинському районі Києва виявили "нічийний" труп.

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