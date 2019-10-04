Пеллегрини высоко оценил выступления Ярмоленко против топ-клубов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Чилийский наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини рассыпался в комплиментах в адрес лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "молотобойцев".
"Андрей сейчас играет именно так, как мы и ожидали, когда подписывали его. К сожалению, в прошлом году он получил тяжелую травму, хотя на тот момент показывал хороший футбол. Ярмоленко хорошо играет против топ-команд вроде" Челси "и" Манчестер Юнайтед ", - признался наставник.
Кроме того, рулевой лондонцев считает, что украинец вернулся на прежний уровень игры, которым он славился.
"Сейчас он вернулся, и вернулся с тем футболом, который мы знаем, что он способен показывать. Он привык как забивать, как и отдавать передачи", - добавил Пеллегрини.
Стоит отметить, что в нынешней кампании Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 6 матчей, отметившись 3 голами.