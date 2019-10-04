Пеллегріні високо оцінив виступи Ярмоленка проти топ-клубів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Чилійський наставник "Вест Хема" Мануель Пеллегріні розсипався в компліментах на адресу лідера збірної України Андрія Ярмоленка, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "молотобійців".
"Андрій зараз грає саме так, як ми і очікували, коли підписували його. На жаль, в минулому році він отримав важку травму, хоча на той момент показував хороший футбол. Ярмоленко добре грає проти топ-команд на кшталт "Челсі" і "Манчестер Юнайтед", - зізнався наставник.
Крім того, рульовий лондонців вважає, що українець повернувся на попередній рівень гри, яким він славився.
"Зараз він повернувся, і повернувся з тим футболом, який ми знаємо, що він здатний показувати. Він звик як забивати, як і віддавати передачі", - додав Пеллегріні.
Варто зазначити, у нинішній кампанії Ярмоленко провів за "Вест Хем" 6 матчів, відзначившись 3 голами.