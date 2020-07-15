Паводки на Западе Украины: поврежденными остаются 213 мостов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 77741 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105022 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 109918 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112250 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102517 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 102660 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. По состоянию на утро 15 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов, подвалов или приусадебных участков нет. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.

Несмотря на отсутствие подтоплений, в результате паводков на западе Украины было:

Разрушено 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1).

Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

Отмечается, что в течение суток было откачано 445 м3 воды.

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“Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человек, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезены через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек”, — добавили спасатели.

“Всего к работам на территории области привлечено 60 чел. и 36 ед. техники, из них от ГСЧС 52 чел. л/с и 31 ед. техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС)”, — резюмировали в пресс-центре.

Как сообщал УНН, в ряде рек Украины ожидается повышение уровня воды, существует угроза подтоплений.

Украинские Национальные Новости

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