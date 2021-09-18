Павелко, Беленюк и Буткевич ознакомились с восстановлением инфраструктуры “Металлиста”
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Президент “Металлиста” Александр Ярославский вместе с главой УАФ Андреем Павелко ознакомились с восстановлением инфраструктуры клуба, пишет УНН со ссылкой на Tribuna.com.
Также ее осмотрели владелец сети супермаркетов АТБ Геннадий Буткевич, который финансирует “Полесье”, мэр Житомира Сергей Сухомлин, олимпийский чемпион Жан Беленюк, журналист Дмитрий Гордон и глава Изюмской районной государственной администрации Степан Масельский.
В частности, Ярославский и Павелко побывали на обновленной Западной трибуне и в VIP-пристройке и обошли территорию вокруг ОСК, где рабочие привели в порядок опоры и укладывают новую плитку.