Павелко, Беленюк і Буткевич ознайомилися з відновленням інфраструктури "Металіста"

Також її оглянули власник мережі супермаркетів АТБ Геннадій Буткевич, який фінансує "Полісся", мер Житомира Сергій Сухомлин, олімпійський чемпіон Жан Беленюк, журналіст Дмитро Гордон і голова Ізюмської районної державної адміністрації Степан Масельський.

Зокрема, Ярославський і Павелко побували на оновленій Західній трибуні і в VIP-прибудові і обійшли територію навколо ОСК, де робочі привели в порядок опори і укладають нову плитку.