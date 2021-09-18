Павелко, Беленюк і Буткевич ознайомилися з відновленням інфраструктури "Металіста"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент "Металіста" Олександр Ярославський разом з головою УАФ Андрієм Павелком ознайомилися з відновленням інфраструктури клубу, пише УНН з посиланням на Tribuna.com.
Також її оглянули власник мережі супермаркетів АТБ Геннадій Буткевич, який фінансує "Полісся", мер Житомира Сергій Сухомлин, олімпійський чемпіон Жан Беленюк, журналіст Дмитро Гордон і голова Ізюмської районної державної адміністрації Степан Масельський.
Зокрема, Ярославський і Павелко побували на оновленій Західній трибуні і в VIP-прибудові і обійшли територію навколо ОСК, де робочі привели в порядок опори і укладають нову плитку.