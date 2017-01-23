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Патрульные в Днепре стреляли по авто, которое похитил злоумышленник

Патрульные в Днепре стреляли по авто, которое похитил злоумышленник

Киев • УНН

 • 8902 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 23 января. УНН. Мужчина в Днепре пытался угнать автомобиль. Во время преследования злоумышленника на автомобиле правоохранители применили оружие. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.

Жители Днепропетровска сообщили в службу "102" об угоне автомобиля. Граждане передали информацию о цвете и номере машины. Впоследствии, во время патрулирования правоохранители обнаружили похожее по описанию транспортное средство и попытались его остановить, на что водитель не отреагировал. Патрульные преследовали беглеца 5 км. Три экипажа заблокировали беглеца и начали стрелять по колесам и мотору авто для дальнейшего препятствования движения. Место, где правоохранители открыли огонь, было безлюдное.

Задержанный похититель оказался трезвым. Сейчас он задержан, работают следователи.

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