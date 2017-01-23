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Патрульні у Дніпрі стріляли по авто, яке викрав зловмисник

Патрульні у Дніпрі стріляли по авто, яке викрав зловмисник

Київ • УНН

 • 8902 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 23 січня. УНН. Чоловік у Дніпрі намагався викрасти автомобіль. Під час переслідування зловмисника на автомобілі правоохоронці застосували зброю. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс.

Мешканці Дніпра повідомили до служби "102" про викрадення автомобіля. Громадяни передали інформацію про колір та номера машини. Згодом, під час патрулювання правоохоронці виявили схожий за описом транспортний засіб та спробували його зупинити, на що водій не відреагував. Патрульні переслідували втікача 5 км. Три екіпажи заблокували втікача та почали стріляти по колесах і мотору авто для подальшого перешкоджання руху. Місце, де правоохоронці відкрили вогонь, було безлюдне.

Затриманий викрадач виявився тверезим. Наразі він затриманий, працюють слідчі.

Українські Національні Новини

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