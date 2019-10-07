Патрульная полиция посоветовала водителям "переобуть" свои автомобили
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Правоохранители напомнили украинцам об эффективности зимних шин во время непогоды. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале, передает УНН.
“Обращаем особое внимание водителей на безопасность дорожного движения в осенне-зимний период и напоминаем, что самое время „переобуть“ свой автомобиль — изменить летние шины на зимние”, — написали правоохранители.
В сообщении также справочно отмечается, что благодаря своей конструкции зимние шины лучше держат автомобиль на снегу, мокрой дороге и при гололеде, а также значительно уменьшают тормозной путь. “Поэтому заранее позаботьтесь о своем комфорте и безопасности на дороге”, — отметили в полиции.
“Также в этот период управление автомобилем требует большей сосредоточенности и умение действовать в непредвиденных ситуациях. Необходимо выбирать безопасную скорость движения, увеличивать дистанцию с движущимся впереди, и отказаться от опасных маневров”, — резюмировали в сообщении.
Напомним, в Днепре в результате ДТП, в котором человек не справившись с управлением въехал в электроопору, погиб 1 человек, еще 1 человек пострадал.