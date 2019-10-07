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Патрульна поліція порадила водіям "перевзути" свої автомобілі

Київ • УНН

 • 12432 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Правоохоронці нагадали українцям про ефективність зимових шин під час негоди. Про це повідомила Патрульна поліція Києва у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Патрульна поліція порадила водіям "перевзути" свої автомобілі

“Звертаємо особливу увагу водіїв на безпеку дорожнього руху в осінньо-зимовий період і нагадуємо, що саме час „перевзути“ своє авто — змінити літні шини на зимові”, — написали правоохоронці.

У повідомленні також довідково зазначається, що завдяки своїй конструкції зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі й ожеледиці, а також значно зменшують гальмівний шлях. "Тому завчасно потурбуйтеся про свій комфорт і безпеку на дорозі", - зазначили у поліції.

“Також у цей період керування автомобілем вимагає більшої зосередженості та вміння діяти у непередбачених ситуаціях. Необхідно обирати безпечну швидкість руху, збільшувати дистанцію з транспортом, що рухається попереду, і відмовитися від небезпечних маневрів”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок ДТП, в якій чоловік не впоравшись із керуванням та в’їхав в електроопору, загинула 1 особа, ще 1 особа постраждала.

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