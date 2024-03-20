Пассажиры, которые из-за протестов в Польше опоздали на вокзал, могут воспользоваться другими рейсами - Укрзализныця

В Польше Укрзализныця позволит пассажирам, которые не успели на свой рейс, из-за протестов фермеров, сесть на другой поезд по имеющимся билетам. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Детали

Пассажиры, которые не успеют на свой рейс Укрзализныци из-за перекрытия польских трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину по ТИМИ же билетами на свой пропущенный рейс - заявили в компании.

Такая опция доступна для следующих поездов:

№768 Варшава - Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);

№32 Перемышль - Запорожье;



№52 Перемышль - Киев;



№706 Перемышль - Киев;



№90 Перемышль - Киев;



№94 Хелм - Харьков;



№24 Хелм - Киев;



№20 Хелм - Киев;



№120 Хелм - Днепр.



В компании добавляют, что сейчас движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме.

Конечно, мы не можем гарантировать свободные места нужного класса, однако сделаем все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров и довезти домой по графику - подытожили в Укрзализныце.

Напомним

Польские протестующие полностью приостанавливают движение транспортных средств через пункт пропуска "Медика-Шегини" на украинско-польской границе до 20:00 среды.