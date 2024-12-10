Паспорт женщины, вид мужчины: пограничники задержали уклониста который пытался пересечь границу
Киев • УНН
На железнодорожном пункте пропуска в Польшу пограничники задержали 25-летнего мужчину, который пытался выехать за границу с женским паспортом. Нарушитель также предъявил фальшивое свидетельство о смене пола.
Пограничники обнаружили мужчину, который пытался незаконно пересечь границу под видом женщины. Об этом сообщает ГПСУ, пишет УНН.
Во время проверки поезда в Холм один из пассажиров предоставил паспорт гражданки Украины на имя Иванка. Однако внешность пассажира слишком напоминала мужскую. Чтобы убедить пограничников, что он действительно женщина, путешественник предъявил свидетельство о рождении, якобы полученное повторно после изменения имени и пола,
Детали
После дополнительной проверки мужчина понял, что пора признаваться: он, 25-летний мужчина, никаких операций не проводил, и даже не планировал. Его цель - только пересечь границу.
Об обнаружении признаков уголовного правонарушения сообщено Нацполиции, а также за попытку незаконного пересечения государственной границы составлен админпротокол.
Напомним
28-летний украинец-уклонист упал в глубокий овраг в горах Марамуреш. Мужчину спас от обморожения кот, который грел его более суток, пока 15 спасателей проводили 5-часовую операцию.