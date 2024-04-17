ПАСЕ признала российскую православную церковь инструментом кремлевской пропаганды - нардеп

Парламентская ассамблея Совета Европы признала русскую православную церковь инструментом кремлевской пропаганды и влияния. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который является председателем комитета ПАСЕ по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц, передает УНН.

"ПАСЕ единогласно признала российскую православную церковь инструментом кремлевской пропаганды и влияния. А патриарх кирилл и иерархи рпц признаны соучастниками преступлений россии против Украины во имя "русского мира", - написал Гончаренко.

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Американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что русская православная церковь мп, подконтрольная кремлю организация, провела собор и приняла идеологический документ, который связывает вместе кремлевские идеологические нарративы для формирования более широкой националистической идеологии вокруг войны в Украине.

Главе рпц владимиру гундяеву, известному как кирилл, сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Он благословил рашистов на убийства украинцев.