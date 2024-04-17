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ПАСЕ признала российскую православную церковь инструментом кремлевской пропаганды - нардеп
Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно признала российскую православную церковь инструментом кремлевской пропаганды и влияния, а патриарха кирила и ее иерархов - соучастниками преступлений россии против Украины.
Шмыгаль встретился с министром торговли США: обсудили экономическое сотрудничество и новые санкции против рф
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Министром торговли США Джиной Раймондо, чтобы обсудить усиление санкций против россии с целью ослабления ее способности производить оружие, конфискацию замороженных российских активов и усиление экономического сотрудничества между Украиной и США.
Закон об иноагентах призван "предотвратить украинизацию" Грузии - премьер Кобахидзе
Премьер-министр Грузии утверждает, что противоречивый закон об "иностранных агентах" направлен на предотвращение "украинизации" и защиту суверенитета страны, несмотря на критику Запада, что он противоречит нормам ЕС.
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россияне привлекли несовершеннолетних, в том числе детей, вывезенных с оккупированных украинских территорий, к производству иранских беспилотников-камикадзе "хахед" в Татарстане.
Шмыгаль представил перспективные отрасли для американских инвестиций на Форуме партнерства США-Украина 2024
На Форуме партнерства Украина-США 2024 в Вашингтоне Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил перспективные для американского бизнеса сектора украинской экономики, такие как энергетика, сельское хозяйство, оборонная промышленность, переработка сырья и ИТ, а также рассказал о шагах, которые предпринимает правительство для привлечения инвестиций.
Законопроект о помощи Украине от США вынесут на голосование в субботу вечером - Джонсон
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил, что Конгресс США проголосует по законопроекту о помощи Украине и другим союзникам в субботу вечером.
Залог в более 240 тыс грн: избрана мера пресечения фигуранту схемы, которая нанесла сотни миллионов убытков Украине
Суд назначил залог в размере 242 240 грн должностному лицу государственного предприятия, который участвовал в преступной схеме, нанесшей 211 млн грн убытков АО "Укргаздобыча".
Днепропетровщина: россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому району
Российские оккупанты 17 раз атаковали Никопольский район с беспилотников и артиллерии, а также выпустили ракету по Синельниковскому району, повредив больницу, объект инфраструктуры, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, теплицы, газопроводы и линии электропередач, но обошлось без жертв.
После нескольких часов дебатов: в Швеции проголосовали за новый закон о гендерной идентичности
Парламент Швеции проголосовал за снижение минимального возраста для законной смены пола с 18 до 16 лет, что позволяет людям менять юридический пол с 16 лет с согласия родителей и врача.
В Румынию перебросили еще три истребителя F-16, на которых впоследствии будут обучать украинских пилотов
Еще три истребителя многоцелевые F-16 были развернуты в Румынии, где вскоре планируют начать обучение украинских пилотов.