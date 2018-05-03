Пассажир угрожал взорвать автобус в Чернигове

"Полицейские задержали пассажира, который сообщил, что у него с собой бомба. Взрывотехники не обнаружили взрывоопасных предметов у него в рюкзаке", - говорится в сообщении.

Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

Напомним, 6 марта, в 20:40 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что здание одного из супермаркетов в микрорайоне Артема заминировано. Чтобы взрыв не произошел, злоумышленники потребовали полмиллиона гривен.