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Пассажир угрожал взорвать автобус в Чернигове

Киев • УНН

 • 9947 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В пригороде Чернигова полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать междугородний автобус. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает УНН.

Пассажир угрожал взорвать автобус в Чернигове

"Полицейские задержали пассажира, который сообщил, что у него с собой бомба. Взрывотехники не обнаружили взрывоопасных предметов у него в рюкзаке", - говорится в сообщении.

Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

Напомним, 6 марта, в 20:40 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что здание одного из супермаркетов в микрорайоне Артема заминировано. Чтобы взрыв не произошел, злоумышленники потребовали полмиллиона гривен.

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