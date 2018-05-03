Пасажир погрожував підірвати автобус у Чернігові
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У пригороді Чернігова поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міжміський автобус. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, передає УНН.
“Поліцейські затримали пасажира, який повідомив, що у нього з собою бомба. Вибухотехніки не виявили вибухонебезпечних предметів у нього в рюкзаку”, — йдеться у повідомленні.
Тепер чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.
Нагадаємо, 6 березня, о 20:40 до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що будівля одного з супермаркетів в мікрорайоні Артема замінована. Аби вибух не стався, зловмисники зажадали півмільйона гривень.