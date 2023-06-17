Пассажир приставал к женщине с предложениями поцелуев, а проводник отказался пересадить в другое купе: "Укрзализныця" ведет проверку инцидента
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Пассажирка "Укрзализныци" Евгения Карпюк заявила, что когда она возвращалась из Хмельницкого в Киев 8 июня, мужчина, который был с ней в одном купе, вел себя неадекватно и делал намеки сексуального характера. Она добавила, что когда обратилась к проводнику с просьбой о пересадке в другое купе, тот ей отказал. "Укрзализныця" сообщила, что начала служебную проверку инцидента, пишет УНН со ссылкой на страницу компании в Telegram.
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"Я захожу, какой-то мужчина спит уже из Львова. Он просыпается и говорит: "Бог послал мне женщину, могу я вас потом поцелую". Я ему сказала, что пойду сейчас к проводнику, а потом мы вызываем полицию. Он сказал: "Можешь никуда не идти, я сам полковник полиции в отставке", - рассказала женщина.
Детали
По ее словам, оставаться в купе было "опасно", потому что мужчина "неадекватный". Евгения добавила, что мужчина сказал ей, что является "киборгом, который стоял за аэропорт год, и поэтому имеет право вести такие разговоры".
"Потом он уже сказал: "А мне надо было что делать, если я проснулся, а она ведет себя как расщепленка", - рассказала женщина.
Проводник, по ее словам, отказал пересадить в другой вагон, когда женщина пожаловалась на "неадекватного мужчину с намеками сексуального характера". Затем, добавила Евгения, ее приютили девушки из соседнего купе.
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В "Укрзализныце" заявили, что проводят служебную проверку инцидента и стремятся к "беспристрастному рассмотрению причин возникновения конфликта между пассажирами".
"Если версия поездной бригады о том, что причиной конфликта между пассажирами стало общение пассажирки на русском языке, не подтвердится, и окажется, что пассажир действительно приставал к другой пассажирке и проводник не предпринял соответствующих действий, к нему будут применены дисциплинарные меры. Укрзализныця детально изучит ситуацию и примет взвешенное решение", - говорится в заявлении.
Компания также напомнила алгоритм решения конфликта, который может возникнуть в пути следования поезда:
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- Обращение с жалобой к проводнику или начальнику поезда, которые должны вмешаться и рассадить при необходимости пассажиров.
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- Если возможно, фиксация происходящего на камеру или фото.
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- Вызов полиции поездной бригадой на следующую в пути следования станцию.
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"УЗ" отметила, что пассажиры также могут обратиться в контактный центр по номеру 0800 503 111 с жалобой на ситуацию. Также в компании призвали пассажиров "быть сознательными и корректными в своем поведении".
"Поезд - это прежде всего средство передвижения, а не место для знакомств, - заявила "УЗ", и добавила, что сейчас работает над дополнительными мерами безопасности: В частности, рассматривается вариант возвращения военизированной охраны в поезда".
Напомним
Начиная с 30 июня Укрзализныця запускает первое женское купе для усиления безопасности в пассажирских поездах. Они появятся на 4 рейсах дальнего следования.