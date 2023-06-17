Пассажир приставал к женщине с предложениями поцелуев, а проводник отказался пересадить в другое купе: "Укрзализныця" ведет проверку инцидента

Цитата

"Я захожу, какой-то мужчина спит уже из Львова. Он просыпается и говорит: "Бог послал мне женщину, могу я вас потом поцелую". Я ему сказала, что пойду сейчас к проводнику, а потом мы вызываем полицию. Он сказал: "Можешь никуда не идти, я сам полковник полиции в отставке", - рассказала женщина.

Детали

По ее словам, оставаться в купе было "опасно", потому что мужчина "неадекватный". Евгения добавила, что мужчина сказал ей, что является "киборгом, который стоял за аэропорт год, и поэтому имеет право вести такие разговоры".

"Потом он уже сказал: "А мне надо было что делать, если я проснулся, а она ведет себя как расщепленка", - рассказала женщина.

Проводник, по ее словам, отказал пересадить в другой вагон, когда женщина пожаловалась на "неадекватного мужчину с намеками сексуального характера". Затем, добавила Евгения, ее приютили девушки из соседнего купе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Только 15% задействованных пассажирских вагонов имеют камеры и "тревожные" кнопки - Укрзализныця

В "Укрзализныце" заявили, что проводят служебную проверку инцидента и стремятся к "беспристрастному рассмотрению причин возникновения конфликта между пассажирами".

"Если версия поездной бригады о том, что причиной конфликта между пассажирами стало общение пассажирки на русском языке, не подтвердится, и окажется, что пассажир действительно приставал к другой пассажирке и проводник не предпринял соответствующих действий, к нему будут применены дисциплинарные меры. Укрзализныця детально изучит ситуацию и примет взвешенное решение", - говорится в заявлении.

Компания также напомнила алгоритм решения конфликта, который может возникнуть в пути следования поезда:



Обращение с жалобой к проводнику или начальнику поезда, которые должны вмешаться и рассадить при необходимости пассажиров.



Если возможно, фиксация происходящего на камеру или фото.



Вызов полиции поездной бригадой на следующую в пути следования станцию.



"УЗ" отметила, что пассажиры также могут обратиться в контактный центр по номеру 0800 503 111 с жалобой на ситуацию. Также в компании призвали пассажиров "быть сознательными и корректными в своем поведении".

"Поезд - это прежде всего средство передвижения, а не место для знакомств, - заявила "УЗ", и добавила, что сейчас работает над дополнительными мерами безопасности: В частности, рассматривается вариант возвращения военизированной охраны в поезда".

Напомним

Начиная с 30 июня Укрзализныця запускает первое женское купе для усиления безопасности в пассажирских поездах. Они появятся на 4 рейсах дальнего следования.