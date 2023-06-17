Пасажир чіплявся до жінки з пропозиціями поцілунків, а провідник відмовився пересадити у інше купе: "Укрзалізниця" поводить перевірку інциденту

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"Я заходжу, якийсь чоловік спить вже зі Львову. Він прокидається і говорить: "Бог послав мені жіночку, можу я вас потім поцілую"... Я йому сказала що піду зараз до провідника... а потім ми визиваємо поліцію. Він каже: "Можеш нікуди не йти, я сам полковник поліції у відставці", - розповіла жінка.

Деталі

За її словами, залишатися у купе було "небезпечно", бо чоловік "неадекватний". Євгенія додала, що чоловік сказав їй, що є "кіборгом, який стояв за аеропорт рік, і тому має право вести такі розмови".

"Потім він вже сказав: "А мені треба було що робити, якщо я прокинувся, а вона поводиться як розщепенка", - розповіла жінка.

Провідник, за її словами, відмовив пересадити в інший вагон, коли жінка поскаржилася на "неадекватного чоловіка з натяками сексуального характеру". Потім, додала Євгенія, її прихистили дівчата з сусіднього купе.

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В "Укрзалізниці" заявили, що проводять службову перевірку інциденту і прагнуть "неупередженого розгляду причин виникнення конфлікту між пасажирами".

"Якщо версія поїзної бригади про те, що причиною конфлікту між пасажирами стало спілкування пасажирки російською мовою, не підтвердиться, і виявиться, що пасажир дійсно чіплявся до іншої пасажирки й провідник не вжив відповідних дій, до нього буде застосовано дисциплінарні заходи. Укрзалізниця детально вивчить ситуацію та прийме виважене рішення", - йдеться в заяві.

Компанія також нагадала алгоритм вирішення конфлікту, що може виникнути на шляху прямування поїзда:



Звернення зі скаргою до провідника або начальника поїзда, які мають втрутитись і розсадити за необхідності пасажирів.



Якщо можливо, фіксація того, що відбувається, на камеру чи фото.



Виклик поліції поїзною бригадою на наступну на шляху прямування станцію.



"УЗ" зазначила, що пасажири також можуть звернутись до контактного центру за номером 0800 503 111 зі скаргою на ситуацію. Також у компанії закликали пасажирів "бути свідомими та коректними у своїй поведінці".

"Поїзд - це насамперед засіб пересування, а не місце для знайомств, - заявила "УЗ", і додала, що наразі працює над додатковими безпековими заходами: Зокрема, розглядається варіант повернення воєнізованої охорони до поїздів".

Нагадаємо

Починаючи з 30 червня Укрзалізниця запускає перше жіноче купе для посилення безпеки у пасажирських поїздах. Вони з'являться на 4 рейсах далекого прямування.