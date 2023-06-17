Пасажир чіплявся до жінки з пропозиціями поцілунків, а провідник відмовився пересадити у інше купе: "Укрзалізниця" поводить перевірку інциденту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Пасажирка "Укрзалізниці" Євгенія Карпюк заявила, що коли вона поверталася з Хмельницького до Києва 8 червня, чоловік, який був з нею в одному купе, поводив себе неадекватно та робив натяки сексуального характеру. Вона додала, що коли звернулася до провідника із проханням про пересадку в інше купе, той їй відмовив. "Укрзалізниця" повідомила, що почала службову перевірку інциденту, пише УНН з посиланням на сторінку компанії у Telegram.
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"Я заходжу, якийсь чоловік спить вже зі Львову. Він прокидається і говорить: "Бог послав мені жіночку, можу я вас потім поцілую"... Я йому сказала що піду зараз до провідника... а потім ми визиваємо поліцію. Він каже: "Можеш нікуди не йти, я сам полковник поліції у відставці", - розповіла жінка.
Деталі
За її словами, залишатися у купе було "небезпечно", бо чоловік "неадекватний". Євгенія додала, що чоловік сказав їй, що є "кіборгом, який стояв за аеропорт рік, і тому має право вести такі розмови".
"Потім він вже сказав: "А мені треба було що робити, якщо я прокинувся, а вона поводиться як розщепенка", - розповіла жінка.
Провідник, за її словами, відмовив пересадити в інший вагон, коли жінка поскаржилася на "неадекватного чоловіка з натяками сексуального характеру". Потім, додала Євгенія, її прихистили дівчата з сусіднього купе.
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В "Укрзалізниці" заявили, що проводять службову перевірку інциденту і прагнуть "неупередженого розгляду причин виникнення конфлікту між пасажирами".
"Якщо версія поїзної бригади про те, що причиною конфлікту між пасажирами стало спілкування пасажирки російською мовою, не підтвердиться, і виявиться, що пасажир дійсно чіплявся до іншої пасажирки й провідник не вжив відповідних дій, до нього буде застосовано дисциплінарні заходи. Укрзалізниця детально вивчить ситуацію та прийме виважене рішення", - йдеться в заяві.
Компанія також нагадала алгоритм вирішення конфлікту, що може виникнути на шляху прямування поїзда:
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- Звернення зі скаргою до провідника або начальника поїзда, які мають втрутитись і розсадити за необхідності пасажирів.
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- Якщо можливо, фіксація того, що відбувається, на камеру чи фото.
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- Виклик поліції поїзною бригадою на наступну на шляху прямування станцію.
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"УЗ" зазначила, що пасажири також можуть звернутись до контактного центру за номером 0800 503 111 зі скаргою на ситуацію. Також у компанії закликали пасажирів "бути свідомими та коректними у своїй поведінці".
"Поїзд - це насамперед засіб пересування, а не місце для знайомств, - заявила "УЗ", і додала, що наразі працює над додатковими безпековими заходами: Зокрема, розглядається варіант повернення воєнізованої охорони до поїздів".
Нагадаємо
Починаючи з 30 червня Укрзалізниця запускає перше жіноче купе для посилення безпеки у пасажирських поїздах. Вони з'являться на 4 рейсах далекого прямування.