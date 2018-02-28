Парубий: запомните мои слова - не будет досрочных выборов

"По поводу досрочных выборов в кулуарах Рады... Перед парламентом стоит важнейшая повестка дня и нам необходимо работать, а не заниматься политическими интригами. Запомните мои слова - не будет досрочных выборов. Будут выборы в срок, предусмотренный Конституцией, а мы должны работать", - подчеркнул А.Парубий.

Напомним, спикер ВР А.Парубий заявил, что начало кампании досрочных парламентских выборов парализует страну на год.