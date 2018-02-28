Парубій: запам’ятайте мої слова - не буде дочасних виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. В Україні не буде дочасних парламентських виборів, а вони пройдуть у термін, передбачений Конституцією. Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"З приводу дочасних виборів у кулуарах Ради… Перед парламентом стоїть надважливий порядок денний і нам необхідно працювати, а не займатися політичними інтригами. Запам’ятайте мої слова – не буде дочасних виборів. Будуть вибори в термін, передбачений Конституцією, а ми повинні працювати", - підкреслив А.Парубій.
Нагадаємо, спікер ВР А.Парубій заявив, що початок кампанії дочасних парламентських виборів спаралізує країну на рік.