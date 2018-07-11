Парубий: в Раде нет голосов для закона об институте бизнес-омбудсмена

"К сожалению, последний разговор с председателем комитета дал мне понимание, что на сегодня еще нет голосов для принятия решения (о создании института бизнес-омбудсмена - ред.). Консультации по этому поводу еще продолжаются, и возможно, ситуация еще изменится", - сообщил А .Парубий.

Как сообщал УНН, ранее Парубий заявил, что в четверг Верховная Рада Украины может принять законопроект об институте бизнес-омбудсмена.