Парубий: в Раде нет голосов для закона об институте бизнес-омбудсмена
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. На сегодня в парламенте нет голосов для законопроекта об институте бизнес-омбудсмена. Об этом в кулуарах парламента заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"К сожалению, последний разговор с председателем комитета дал мне понимание, что на сегодня еще нет голосов для принятия решения (о создании института бизнес-омбудсмена - ред.). Консультации по этому поводу еще продолжаются, и возможно, ситуация еще изменится", - сообщил А .Парубий.
Как сообщал УНН, ранее Парубий заявил, что в четверг Верховная Рада Украины может принять законопроект об институте бизнес-омбудсмена.