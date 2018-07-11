Парубій: у Раді немає голосів для закону про інститут бізнес-омбудсмена

“На жаль, остання розмова з головою комітету дала мені розуміння, що на сьогодні ще немає голосів для прийняття рішення (щодо створення інституту бізнес-омбудсмена — ред.) Консультації з цього приводу ще тривають, і можливо ситуація ще зміниться”, — повідомив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, раніше А.Парубій заявив, що у четвер Верховна Рада України може прийняти законопроект про інститут бізнес-омбудсмена.