Парубій: у Раді немає голосів для закону про інститут бізнес-омбудсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. На сьогодні у парламенті немає голосів для законопроекту щодо інституту бізнес-омбудсмена. Про це в кулуарах парламенту заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“На жаль, остання розмова з головою комітету дала мені розуміння, що на сьогодні ще немає голосів для прийняття рішення (щодо створення інституту бізнес-омбудсмена — ред.) Консультації з цього приводу ще тривають, і можливо ситуація ще зміниться”, — повідомив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, раніше А.Парубій заявив, що у четвер Верховна Рада України може прийняти законопроект про інститут бізнес-омбудсмена.