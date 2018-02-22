Парубий: на этой пленарной неделе ВР может принять закон о нацбезопасности в первом чтении

"Закон о национальной безопасности я отметил как первую среди прерогатив. Я имел разговор с Президентом Украины, он пообещал, что этот законопроект будет внесен в ближайшие дни. И если в среду уже будет решение профильного комитета, то есть шанс и возможность, что мы рассмотрим этот закон уже на этой пленарной неделе. По традиции, я предложу в четверг, после рассмотрения комитета, включить его в повестку дня, и есть высокий шанс, что в первом чтении этот закон будет поддержан уже на этой пленарной неделе - в этот четверг", - сообщил А.Парубий.

Ранее Президент П.Порошенко заявил, что законопроект о национальной безопасности на этой неделе передадут в ВР.