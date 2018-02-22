Парубий: на этой пленарной неделе ВР может принять закон о нацбезопасности в первом чтении

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61792 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74533 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77320 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106823 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100271 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104506 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111492 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117076 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122774 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134278 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Парубий: на этой пленарной неделе ВР может принять закон о нацбезопасности в первом чтении

Парубий: на этой пленарной неделе ВР может принять закон о нацбезопасности в первом чтении

Киев  •  УНН

 • 8306 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Закон о национальной безопасности будет внесен в парламент в ближайшие дни. Об этом во время брифинга заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Закон о национальной безопасности я отметил как первую среди прерогатив. Я имел разговор с Президентом Украины, он пообещал, что этот законопроект будет внесен в ближайшие дни. И если в среду уже будет решение профильного комитета, то есть шанс и возможность, что мы рассмотрим этот закон уже на этой пленарной неделе. По традиции, я предложу в четверг, после рассмотрения комитета, включить его в повестку дня, и есть высокий шанс, что в первом чтении этот закон будет поддержан уже на этой пленарной неделе - в этот четверг", - сообщил А.Парубий.

Ранее Президент П.Порошенко заявил, что законопроект о национальной безопасности на этой неделе передадут в ВР.

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