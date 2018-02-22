Парубій: цього пленарного тижня ВР може прийняти закон про нацбезпеку у першому читанні

"Закон про національну безпеку я зазначив як першу серед прерогатив. Я мав розмову з Президентом України, він пообіцяв, що цей законопроект буде внесений у найближчі дні. І якщо в середу вже буде рішення профільного комітету, то є шанс і можливість, що ми розглянемо цей закон вже цього пленарного тижня. За традицією, я запропоную в четвер, після розгляду комітету, включити його в порядок денний, і є високий шанс, що в першому читанні цей закон буде підтриманий вже цього пленарного тижня - в цей четвер", - повідомив А.Парубій.

Раніше Президент П.Порошенко заявив, що законопроект про національну безпеку цього тижня передадуть до ВР.