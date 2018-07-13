Парубий рассказал, когда Рада может принять новый Избирательный кодекс
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Новый Избирательный кодекс Верховная Рада Украины может принять уже в сентябре-начале октября. Об этом на пресс-конференции сообщил спикер ВРУ Андрей пару бой, передает УНН.
"Я считаю, что Избирательный кодекс должен быть принят за год до парламентских выборов. Я считаю, что он должен быть поставлен в зале в сентябре, максимум - начале октября", - сообщил Парубий.
"У меня есть предварительные договоренности с рабочей группой, они к осени закончат работу над всеми правками и мы до сентября зайдем с этим законопроектом", - добавил он.
Напомним, вопрос обновления ЦИК будет одним из первых, с которого Верховная Рада начнет свою работу осенью.