Парубий рассказал, когда Рада может принять новый Избирательный кодекс

"Я считаю, что Избирательный кодекс должен быть принят за год до парламентских выборов. Я считаю, что он должен быть поставлен в зале в сентябре, максимум - начале октября", - сообщил Парубий.



"У меня есть предварительные договоренности с рабочей группой, они к осени закончат работу над всеми правками и мы до сентября зайдем с этим законопроектом", - добавил он.



Напомним, вопрос обновления ЦИК будет одним из первых, с которого Верховная Рада начнет свою работу осенью.