Парубій розповів, коли Рада може прийняти новий Виборчий кодекс
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Новий Виборчий кодекс Верховна рада України може прийняти вже у вересні-на початку жовтня. Про це на прес-конференції повідомив спікер ВРУ Андрій пару бій, передає УНН.
"Я вважаю, що Виборчий кодекс має бути прийнятий за рік до парламентських виборів. Я вважаю, що він має бути поставлений в залі в вересні, максимум – початку жовтня", - повідомив Парубій.
"Я маю попередні домовленості з робочою групою, що вони до осені закінчать роботу над всіма правками і ми до вересня зайдемо з цим законопроектом", - додав він.
Нагадаємо, питання оновлення ЦВК буде одним з перших, з якого Верховна Рада почне свою роботу восени.