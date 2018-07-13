Парубій розповів, коли Рада може прийняти новий Виборчий кодекс

"Я вважаю, що Виборчий кодекс має бути прийнятий за рік до парламентських виборів. Я вважаю, що він має бути поставлений в залі в вересні, максимум – початку жовтня", - повідомив Парубій.



"Я маю попередні домовленості з робочою групою, що вони до осені закінчать роботу над всіма правками і ми до вересня зайдемо з цим законопроектом", - додав він.



Нагадаємо, питання оновлення ЦВК буде одним з перших, з якого Верховна Рада почне свою роботу восени.