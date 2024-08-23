Партизаны обнаружили полевой склад боеприпасов оккупантов в Донецкой области
Киев • УНН
Подпольное движение «АТЕШ» сообщило об обнаружении полевого склада боеприпасов российских оккупационных войск в Донецкой области. Склад обустроен траншеями, окопами, КПП и охраной, туда завозят боеприпасы для отправки на фронт.
В Донецкой области партизаны обнаружили местоположение одного из полевых складов боеприпасов оккупационных войск рф. Об этом сообщает подпольное движение «АТЕШ», передает УНН.
Детали
Наш агент провел разведку в Донецкой области и обнаружил полевой склад оккупантов. Несколько дней ВС РФ обустраивали этот склад траншеями, окопами, установили КПП и охрану периметра. И недавно начали завозить БК на этот объект
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Сейчас КАМАЗы и Уралы привозят ящики с боеприпасами для дальнейшей отправки к линии фронта. Маскировка используется исключительно от воздушных методов разведки.
Напомним,
Партизанское движение АТЕШ зафиксировало расположение спецтехники ВС РФ для радиационной и химической защиты в Крыму. Информация о бригаде РХБЗ Черноморского флота передана Силам обороны Украины.