Партизаны обнаружили полевой склад боеприпасов оккупантов в Донецкой области

В Донецкой области партизаны обнаружили местоположение одного из полевых складов боеприпасов оккупационных войск рф. Об этом сообщает подпольное движение «АТЕШ», передает УНН.

Детали

Наш агент провел разведку в Донецкой области и обнаружил полевой склад оккупантов. Несколько дней ВС РФ обустраивали этот склад траншеями, окопами, установили КПП и охрану периметра. И недавно начали завозить БК на этот объект - рассказывают «АТЕШ».

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Сейчас КАМАЗы и Уралы привозят ящики с боеприпасами для дальнейшей отправки к линии фронта. Маскировка используется исключительно от воздушных методов разведки.

Напомним,

Партизанское движение АТЕШ зафиксировало расположение спецтехники ВС РФ для радиационной и химической защиты в Крыму. Информация о бригаде РХБЗ Черноморского флота передана Силам обороны Украины.