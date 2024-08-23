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Партизани виявили польовий склад боєприпасів окупантів на Донеччині

Партизани виявили польовий склад боєприпасів окупантів на Донеччині

Київ • УНН

 • 23010 перегляди

Підпільний рух "АТЕШ" повідомив про виявлення польового складу боєприпасів російських окупаційних військ на Донеччині. Склад облаштований траншеями, окопами, КПП та охороною, туди завозять боєприпаси для відправки на фронт.

На Донеччині партизани виявили місце розташування одного з польових складів боєприпасів окупаційних військ рф. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

Наш агент провів розвідку на Донеччині та виявив польовий склад окупантів. Декілька днів ЗС РФ облаштовували цей склад траншеями, окопами, встановили КПП та охорону периметра. І нещодавно почали завозити БК на цей об'єкт

- розповідають "АТЕШ".

рф планує перекинути військових з красноярська на оборону курської області - "АТЕШ"20.08.24, 15:15 • 70263 перегляди

Наразі КАМАЗи та Урали привозять ящики з боєприпасами для подальшого відправлення до лінії фронту. Маскування використовується виключно від повітряних методів розвідки.

Нагадаємо

Партизанський рух АТЕШ зафіксував розташування спецтехніки ЗС РФ для радіаційного та хімічного захисту в Криму. Інформація про бригаду РХБЗ Чорноморського флоту передана Силам оборони України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна

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