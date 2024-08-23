Партизани виявили польовий склад боєприпасів окупантів на Донеччині
Київ • УНН
Підпільний рух "АТЕШ" повідомив про виявлення польового складу боєприпасів російських окупаційних військ на Донеччині. Склад облаштований траншеями, окопами, КПП та охороною, туди завозять боєприпаси для відправки на фронт.
На Донеччині партизани виявили місце розташування одного з польових складів боєприпасів окупаційних військ рф. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
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Наш агент провів розвідку на Донеччині та виявив польовий склад окупантів. Декілька днів ЗС РФ облаштовували цей склад траншеями, окопами, встановили КПП та охорону периметра. І нещодавно почали завозити БК на цей об'єкт
рф планує перекинути військових з красноярська на оборону курської області - "АТЕШ"20.08.24, 15:15 • 70263 перегляди
Наразі КАМАЗи та Урали привозять ящики з боєприпасами для подальшого відправлення до лінії фронту. Маскування використовується виключно від повітряних методів розвідки.
Нагадаємо
Партизанський рух АТЕШ зафіксував розташування спецтехніки ЗС РФ для радіаційного та хімічного захисту в Криму. Інформація про бригаду РХБЗ Чорноморського флоту передана Силам оборони України.