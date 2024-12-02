Партизаны нашли фрегат-носитель крылатых ракет "Калибр" в Новороссийске: что известно о корабле
Киев • УНН
На военно-морской базе Черноморского флота рф обнаружен фрегат-носитель крылатых ракет "Калибр". Корабль, который ранее был поврежден, сейчас находится под усиленной охраной и участвует в обстрелах Украины.
Партизаны обнаружили фрегат-носитель крылатых ракет " Калибр "в Новороссийске, передает УНН со ссылкой на"АТЕШ".
Детали
Агент "АТЕШ" провел разведку военно-морской базы Черноморского флота России, где находятся боевые корабли, патрульные катера и суда снабжения, в том числе передислоцированные из Крыма.
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"Среди них замечен фрегат "Адмирал Макаров" - носитель крылатых ракет "Калибр", ранее поврежденный в октябре 2022 года. Сейчас это судно, которое принимает активное участие в ракетных обстрелах Украины, скрывается в Новороссийске под усиленной охраной", - говорится в сообщении.
По данным партизан, на побережье развернуты посты с крупнокалиберными пулеметами для защиты от атак дронов. На причалах зафиксирована нагрузка боеприпасов, что указывает на подготовку к новым операциям.
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